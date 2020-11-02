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    «Сампдория» сыграла вничью в дерби с «Дженоа»

    «Сампдория» — «Дженоа»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Сампдория Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 6-го тура чемпионата Италии «Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Дженоа» — 1:1.

    «Сампдория»
    «Сампдория»

    Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева — отличился чешский хавбек Якуб Янкто . Но пять минут спустя Джанлука Скамакка сравнял счет.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Дженоа 1:1
    Голы: 1:0 Якуб Янкто (23'), 1:1 Gianluca Scamacca (28') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Лорензо Тонелли, Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Олбин Экдаль (Адриен Силва, 66'), Якуб Янкто (Мехди Лери, 84'), Мортен Торсби, Mikkel Damsgaard (Антонио Кандрева, 74'), Гастон Рамирес (Валерио Верре, 66'), Фабио Квальярелла (Бальде Кейта, 66') Дженоа: Маттиа Перин, Кристиан Сапата, Доменико Кришито (Лука Пеллегрини, 77'), Эдоардо Гольданига, Давиде Бираски, Лукас Лерагер (Иван Радованович, 86'), Миха Зайц (Filippo Melegoni, 86'), Милан Бадель (Валон Бехрами, 73'), Николо Ровелла, Gianluca Scamacca (Marko Pjaca, 73'), Горан Пандев Предупреждения: Фабио Квальярелла (5'), Эдоардо Гольданига (18'), Мортен Торсби (29'), Олбин Экдаль (38'), Якуб Янкто (59'), Бартош Берешиньски (86')

    «Сампдория» занимает 8-е место в таблице чемпионата Италии. «Дженоа» находится на 15-й строчке. 0

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