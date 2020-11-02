Медведев не видит в РПЛ простых соперников

Генеральный директор «Зенита»дал комментарий после победы над «Химками» (2:0) в матче чемпионата России.

«Простых соперников в лиге нет и не будет, потому что команды идут очень плотно и наверху, и внизу турнирной таблицы.

Для команд, которые участвуют в еврокубках, а у нас таких четыре, включая "Зенит", график игры через два дня на третий и через три на четвертый повышает риск увеличения количества травм и болезней игроков. У нас не смогли играть Малком, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Конечно, очень хорошо, что такие молодые игроки, как Андрей Мостовой, не просто вышли на поле, но и отличились хорошей игрой, а Андрей забил.

Для нашего футбола и болельщиков хорошо, когда есть конкуренция. Есть тройка лидеров, которым в затылок дышат еще три команды. Поэтому вся борьба впереди», — приводит слова Медведева «Р-Спорт». 0