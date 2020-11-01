«Сент-Этьен» — «Монпелье»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 9-го тура чемпионата Франции «на выезде обыгралсо счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал на 14-й минуте на свой счет 22-летний форвард гостей Стефи Мавидиди.

Футбол. Франция. Лига 1 Сент-Этьен — Монпелье 0:1 Гол: 0:1 Стефи Мавидиди (14') Сент-Этьен: Джесси Мулен, Тимоте Колодзейчак, Габриэл Силва (Rayan Souici, 86'), Saidou Sow, Aimen Moueffek, Махди Камара (Максанс Ривера, 86'), Вахби Хазри (Шарель Аби, 71'), Билаль Бенхедим (Дени Буанга, 59'), Иван Неу, Зеду Юссуф (Адиль Аушиш, 46'), Ромен Амума Монпелье: Димитри Берто, Даниэль Конгре, Педру Мендеш (Николя Коцца, 76'), Саломон Самбья, Ambroise Oyongo Bitolo, Жордан Ферри, Киган Долли (Жорис Шотар, 69'), Флоран Молле (Il-Lok Yun, 63'), Анди Делорт, Гаэтан Лаборде, Стефи Мавидиди (Петар Шкулетич, 77') Предупреждения: Вахби Хазри (31'), Ромен Амума (51'), Гаэтан Лаборде (62'), Киган Долли (68'), Адиль Аушиш (72'), Il-Lok Yun (90')

«Монпелье» одержал четвертую победу в сезоне и с 14-ю очками поднялся на пятое промежуточное место. «Сент-Этьен» потерпел пятое поражение в чемпионате и остался на 13-й строчке таблицы Лиги 1. 0