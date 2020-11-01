«Химки» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Сине-бело-голубые» вышли вперед на 18-й минуте, когда Александр Ерохин получил пас на правом краю чужой штрафной и прострелил во вратарскую, где Андрей Мостовой ударом в касание поразил цель.

На 78-й минуте питерцы удвоили свое преимущество. Юрий Жирков исполнил классную подачу с левого фланга на ближний угол вратарской, откуда Ерохин ударом в касание поразил дальний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Зенит 0:2 Голы: 0:1 Андрей Мостовой (18'), 0:2 Александр Ерохин (78') Химки: Илья Лантратов, Арсений Логашов (Владимир Дядюн, 75'), Дмитрий Тихий, Евгений Гапон (Егор Данилкин, 62'), Брайан Идову, Александр Трошечкин (Александр Долгов, 71'), Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Илья Кухарчук (Павел Могилевец, 71'), Кирилл Боженов, Мохамед Конате Зенит: Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Ярослав Ракицкий (Дмитрий Чистяков, 81'), Дуглас Сантос, Далер Кузяев (Данила Прохин, 89'), Алексей Сутормин (Данил Круговой, 61'), Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой Предупреждения: Алексей Сутормин (27'), Александр Ерохин (37'), Юрий Жирков (61'), Брайан Идову (82')

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» вышел на первое место (27 очков), сравнявшись по очкам со «Спартаком». «Химки» идут на 14-й позиции (9 очков). 0