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    «Герта» и «Вольфсбург» сыграли вничью

    «Герта» — «Вольфсбург»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Вольфсбург Герта Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Берлинская «Герта» на своем поле сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1) в матче шестого тура чемпионата Германии.

    «Герта»
    «Герта»

    Счет в матче на шестой минуте открыл бразильский нападающий хозяев Матеус Кунья.

    На 20-й минуте гости отыгрались — Ридле Баку замкнул прострел Максимилиана Филиппа.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Герта — Вольфсбург 1:1
    Голы: 1:0 Матеус Кунья (6'), 1:1 Боте Баку (20') Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик, Омар Альдерете, Максимилиан Миттельштедт (Марвин Платтенхардт, 74'), Дедрик Боята, Никлас Штарк, Владимир Дарида, Матеус Кунья, Доди Лукебакио (Явайро Дилросун, 74'), Лука Тусар (Маттео Гюэндузи, 57'), Джон Кордоба (Кшиштоф Пёнтек, 82') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Maxence Lacroix, Жером Руссийон (Феликс Клаус, 84'), Боте Баку, Джон Энтони Брукс, Йосип Брекало (Жоао Виктор, 66'), Ренато Штеффен, Максимилиан Филипп (Адмир Мехмеди, 65'), Ксавер Шлагер, Янник Герардт, Ваутер Вегорст (Бартош Бялек, 90') Предупреждения: Марвин Платтенхардт (76'), Петер Пекарик (86'), Маттео Гюэндузи (90'), Янник Герардт (90')

    «Герта» набрала четыре очка и занимает 14-е место. «Вольфсбург», имея восемь очков, занимает десятую строчку таблицы Бундеслиги.

    7 ноября «Герта» сыграет на выезде с «Аугсбургом». «Вольфсбург» 8 ноября примет «Хоффенхайм». 0

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