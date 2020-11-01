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    Дубль Бэрроу помог «Болонье» одолеть «Кальяри»

    «Болонья» — «Кальяри»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 6-го тура чемпионата Италии «Болонья» на своем поле обыграла «Кальяри» со счетом 3:2.

    «Болонья»
    «Болонья»

    В составе победителей дубль оформил гамбийский нападающий Муса Бэрроу, еще один гол забил полузащитник Роберто Сориано, на счету которого также ассист.

    За «Кальяри» отличились бразильский хавбек Жоао Педро и аргентинец Джованни Симеоне.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Кальяри 3:2
    Голы: 0:1 Жоао Педро (15'), 1:1 Муса Бэрроу (45'), 1:2 Джованни Симеоне (47'), 2:2 Роберто Сориано (52'), 3:2 Муса Бэрроу (56') Болонья: Лукаш Скорупски, Аарон Хики, Такэхиро Томиясу, Данило, Лоренцо Де Сильвестри, Риккардо Орсолини, Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг (Николас Домингес, 82'), Муса Бэрроу (Эмануэл Вигнато, 89'), Родриго Паласио (Стефано Денсвил, 82') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Хараламбос Ликояннис, Gabriele Zappa (Паоло Фараго, 70'), Себастьян Валюкевич, Марко Рог, Рэзван Марин (Альберто Черри, 86'), Жоао Педро, Наитан Нандес, Риккардо Соттиль (Адам Уна, 63'), Джованни Симеоне (Леонардо Паволетти, 70') Предупреждения: Хараламбос Ликояннис (21'), Жоао Педро (35'), Данило (37'), Алессио Краньо (39'), Лоренцо Де Сильвестри (65'), Йерди Схаутен (68')

    После этой победы «Болонья» поднялась на 14-е место в таблице чемпионата. «Кальяри» находится на 12-й строчке. 0

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