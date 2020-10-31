«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 7-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Счет в матче уже на 10-й минуте открыли гости. Масуаку слева выполнил подачу, Гомес головой выбил мяч от ворот, но не далеко — к линии штрафной «Ливерпуля», откуда Форнальс пробил точно в ближний угол, да ещё и с рикошетом от штанги — без вариантов на сэйв Бекера.

На 42-й минуте в ворота «Вест Хэма»был назначен пенальти — Масуаку сфолил в штрафной против Салаха. Египтянин с «точки» пробил низом по центру, а Фабиански бросился в угол ворот.

А на 85-й минуте Шакири выполнил проникающий пас в штрафную «Вест Хэма», разрезав центр лондонской обороны, а Жота ударом из выгодной позиции не промахнулся.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Вест Хэм 2:1 Голы: 0:1 Пабло Форнальс (10'), 1:1 Мохамед Салах (пенальти) (42'), 2:1 Диогу Жота (85') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Curtis Jones (Шердан Шакири, 70'), Роберто Фирмино (Диогу Жота, 70'), Садио Мане, Мохамед Салах (Джеймс Милнер, 90') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Владимир Цоуфаль, Анджело Огбонна, Артур Масуаку (Мануэль Лансини, 88'), Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн (Said Benrahma, 89'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Sebastien Haller (Андрей Ярмоленко, 74') Предупреждение: Деклан Райс (49')

Команда Юргена Клоппа занимает первое место, набрав 16 очков. «Вест Хэм» находится на 13-й строчке таблицы АПЛ, имея восемь очков.

7 ноября команда Дэвида Мойеса примет «Фулхэм». 8 ноября состоится матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». 0