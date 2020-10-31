ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерСульшера ждет 100-й матч. Прогресс «Юнайтед» очевиден, но нет четкого плана на будущее
  • 18:31
    • «Спартак» в большинстве проиграл «Ростову»
  • 20:59
    • «Сочи» удержал победу над «Локомотивом»
  • 18:38
    • «Краснодар» уступил «Ахмату» в Грозном
  • 22:24
    • «Ливерпуль» вырвал волевую победу у «Вест Хэма»
  • 22:24
    • «Лейпциг» потерпел первое поражение в текущем сезоне Бундеслиге
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» вырвал волевую победу у «Вест Хэма»

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:1.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    Счет в матче уже на 10-й минуте открыли гости. Масуаку слева выполнил подачу, Гомес головой выбил мяч от ворот, но не далеко — к линии штрафной «Ливерпуля», откуда Форнальс пробил точно в ближний угол, да ещё и с рикошетом от штанги — без вариантов на сэйв Бекера.

    На 42-й минуте в ворота «Вест Хэма»был назначен пенальти — Масуаку сфолил в штрафной против Салаха. Египтянин с «точки» пробил низом по центру, а Фабиански бросился в угол ворот.

    А на 85-й минуте Шакири выполнил проникающий пас в штрафную «Вест Хэма», разрезав центр лондонской обороны, а Жота ударом из выгодной позиции не промахнулся.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Вест Хэм 2:1
    Голы: 0:1 Пабло Форнальс (10'), 1:1 Мохамед Салах (пенальти) (42'), 2:1 Диогу Жота (85') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Curtis Jones (Шердан Шакири, 70'), Роберто Фирмино (Диогу Жота, 70'), Садио Мане, Мохамед Салах (Джеймс Милнер, 90') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Владимир Цоуфаль, Анджело Огбонна, Артур Масуаку (Мануэль Лансини, 88'), Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн (Said Benrahma, 89'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Sebastien Haller (Андрей Ярмоленко, 74') Предупреждение: Деклан Райс (49')

    Команда Юргена Клоппа занимает первое место, набрав 16 очков. «Вест Хэм» находится на 13-й строчке таблицы АПЛ, имея восемь очков.

    7 ноября команда Дэвида Мойеса примет «Фулхэм». 8 ноября состоится матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов «Алавес» пропустит от «Барсы»
  • «Алавес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Гассиев завершит поединок досрочно?
  • Гассиев — Сефери. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Усик снова решит вопрос до конца поединка?
  • Усик — Чисора. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 1000 только один день — 31/10 ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.02
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Завтра в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гассиев — Сефери
  • Бокс
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Усик — Чисора
  • Бокс
  • Завтра в 00:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ротор — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Специя — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Герта — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры