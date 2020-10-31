«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче уже на 10-й минуте открыли гости. Масуаку слева выполнил подачу, Гомес головой выбил мяч от ворот, но не далеко — к линии штрафной «Ливерпуля», откуда Форнальс пробил точно в ближний угол, да ещё и с рикошетом от штанги — без вариантов на сэйв Бекера.
На 42-й минуте в ворота «Вест Хэма»был назначен пенальти — Масуаку сфолил в штрафной против Салаха. Египтянин с «точки» пробил низом по центру, а Фабиански бросился в угол ворот.
А на 85-й минуте Шакири выполнил проникающий пас в штрафную «Вест Хэма», разрезав центр лондонской обороны, а Жота ударом из выгодной позиции не промахнулся.
Команда Юргена Клоппа занимает первое место, набрав 16 очков. «Вест Хэм» находится на 13-й строчке таблицы АПЛ, имея восемь очков.
7 ноября команда Дэвида Мойеса примет «Фулхэм». 8 ноября состоится матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». 0