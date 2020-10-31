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    • «Лейпциг» потерпел первое поражение в текущем сезоне Бундеслиге
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    «Лейпциг» потерпел первое поражение в текущем сезоне Бундеслиге

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    В поединке шестого тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах с минимальным счетом обыграла «Лейпциг» (1:0).

    Футболисты «Боруссии» М
    Футболисты «Боруссии» М

    Единственный гол был забит на 60 минуте встречи, автором которого стал Ханнес Вольф. Игрок накоротке получил передачу от Патрика Херрманна прямо в штрафной площади и пробил вторым касание в дальний угол.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — РБ Лейпциг 1:0
    Гол: 1:0 Ханнес Вольф (60') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи (Оскар Вендт, 46'), Патрик Херрман (Валентин Лацаро, 80'), Ханнес Вольф, Йонас Хофман, Флориан Нойхаус (Кристоф Крамер, 73'), Брил Эмболо (Марку Тюрам, 74'), Алассан Плеа (Ларс Штиндль, 80') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Анхелиньо, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Бенджамин Хенрихс, Марсель Забитцер, Лазар Самарджич (Кристофер Нкунку, 70'), Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 66'), Кевин Кампль (Амаду Айдара, 66'), Юссуф Поульсен (Хван Хи Чан, 66'), Александр Сёрлот Предупреждения: Оскар Вендт (52'), Флориан Нойхаус (56'), Кевин Кампль (62'), Хван Хи Чан (69'), Марсель Забитцер (70')

    После этой неудачи «быки» остаются в тройке лидеров чемпионата с 13 очками. Для них это первое поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги. «Пони» подобрались к гостям на расстояние двух очков, заняв четвертую позицию. 0

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