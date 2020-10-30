Уолкотт хочет остаться в «Саутгемптоне»

Нападающий, выступающий зана правах аренды из, заявил, что хочет продолжить карьеру в составе «святых».

«Я хочу помогать ребятам из академии продвигаться в основу. Уверен, им есть, о чем спросить у меня, некоторые уже задают вопросы. Многие говорили: "Мы смотрели, как ты играешь за 'Арсенал', а теперь мы вместе выходим на поле!". Это очень трогательно.

Я чувствую, что все ребята — трудяги. С учетом того, как работает наш тренер, нужно упорно работать, иначе не будешь играть. Все очень просто. Хазенюттль исключает существование идеала, особенно в работе без мяча. Я быстро учусь и понимаю его идеи. Тренер несколько раз ставил меня на определенную позицию, много объяснял в тактическом плане.

Это приятно, у меня сразу включается тренерское мышление. Возможно, в будущем я бы попробовал себя тренером. Мне интересно в "Саутгемптоне", мне нравится работать с нынешним тренером, надеюсь, наше сотрудничество станет долгосрочным», — цитирует Уолкотта пресс-служба «Саутгемптона». 0