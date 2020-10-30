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    Тедеско: Федун сказал, что хочет обсудить продление контракта зимой

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с продлением своего контракта.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Для меня честь быть здесь, быть тренером такого большого клуба. Я читал, что якобы я хочу вернуться в бундеслигу. Но скажу вам: если бы хотел, то уже три раза мог это сделать. У меня было предложение через две недели после ухода из "Шальке". Было предложение перед приездом в Москву. Третья возможность была этим летом. Слухи о бундеслиге несостоятельны, это нонсенс.

    Не понимаю, откуда это берется. Прошел даже слух, что это идет изнутри клуба. Как бы то ни было, команда с этими сложностями достойно справляется. Мы продолжаем гонку», — приводит слова Тедеско «СЭ».

    «У нас был разговор с Леонидом Федуном, у нас хорошие отношения, мы хорошо общаемся. Он сказал, что хотел бы зимой обсудить возможность продления контракта. Подчеркну, никакого конкретного предложения со стороны клуба не поступало. И при этом никакие предложения я не блокировал», — также сказал тренер.

    Напомним, что контракт Тедеско рассчитан до конца сезона. 0

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