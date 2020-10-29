Ерохин: Следующий матч в ЛЧ будет определяющим для «Зенита»

Полузащитниквысказался о перспективах питерцев в Лиге чемпионов.

«Очко с "Боруссией" на выезде позволяло бы от чего-то отталкиваться в следующих играх, но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Не дотерпели немножко. Приходилось много обороняться и перестраиваться. В таких матчах одна ошибка многое решает, к сожалению, мы ее допустили и пропустили.

Мы усложнили себе задачу. Следующий матч станет определяющим для нас. Назад пути нет», — сказал футболист «Матч ТВ».

Напомним, накануне питерцы проиграли «Боруссия» в Дортмунде со счетом 0:2. После этой игры дортмундцы расположились на третьей строчке в турнирной таблице группы F с тремя очками. «Зенит», потерпев второе поражение, занимает последнее место. 0