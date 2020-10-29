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    «Зенит» уступил «Боруссии» в Дортмунде

    «Боруссия» Д — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над питерским «Зенитом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 78-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита». Прошла подача в штрафную питерцев, где Караваев проиграл позицию и прихватил руками Азара.

    Джейдон Санчо с пенальти аккуратно уложил мяч в угол ворот — Кержаков не угадал направление удара.

    А в компенсированное время Эрлинг Холанд удвоил преимущество «Боруссии». Последовал длинный вынос вперёд, Беллингхэм поборолся и сделал скидку головой на ход Холланду, который по центру выскочил один на один и пробил Кержакова.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа F
    Боруссия Д — Зенит 2:0
    Голы: 1:0 Джейдон Санчо (пенальти) (78'), 2:0 Эрлинг Холанн (90') Боруссия Д: Роман Бюрки, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Мёнье, Джейдон Санчо (Томас Делейни, 84'), Махмуд Дахуд (Торган Азар, 67'), Марко Ройс (Юлиан Брандт, 74'), Аксель Витсель, Джованни Рейна (Jude Bellingham, 84'), Эрлинг Холанн Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос (Алексей Сутормин, 81'), Себастьян Дриусси (Юрий Жирков, 74'), Далер Кузяев (Магомед Оздоев, 71'), Вендел, Александр Ерохин, Артём Дзюба (Андрей Мостовой, 46') Предупреждения: Далер Кузяев (26'), Вячеслав Караваев (78')

    Группа F: 1. «Лацио» — 4 очка, 2. «Брюгге» — 4, 3. «Боруссия» Д — 3, 4. «Зенит» — 0

    В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Лацио», а дортмундская «Боруссия» в гостях встретится с «Брюгге». 0

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