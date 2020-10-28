Зидан: «Реал» точно заслужил ничью в матче с «Боруссией»

Главный тренерпрокомментировал игру команды в матче противиз Менхенгладбаха (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не думали, что матч будет таким драматичным. Мои игроки показали, что они знают, как реагировать. Считаю, что мы были очень хороши в первом тайме. Сильно огорчает то, что мы допустили грубую ошибку, которая привела к их первому голу.

Нам не удалось воплотить территориальное преимущество в голевые моменты. Но я доволен тем, как ответили мои игроки. Мы спасли важное очко. Этот сезон станет трудным для всех, но я горд тем, как мы сегодня сражались. С такой игрой мы выйдем из группы без всяких сомнений», — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана.

В следующем туре «Реал» дома примет «Интер», а «Боруссия» отправится в гости к «Шахтеру». 0