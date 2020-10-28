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    Марсьяль сыграет в атаке «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лейпцигом»

    «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Лейпцига» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Антони Марсьяль
    Антони Марсьяль

    Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Погба, ван де Бек, Гринвуд, Марсьяль.

    Запасные: Хендерсон, Фосу-Менса, Туанзебе, Уильямс, Менжи, Мактоминай, Фернандеш, Джеймс, Мата, Игало, Кавани, Рашфорд.

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Юпамекано, Конате, Хенрихс, Кампль, Анхелиньо, Нкунку, Ольмо, Форсберг, Поульсен.

    Запасные: Риера, Чаунер, Орбан, Адамс, Забитцер, Самарджич, Вос, Мартель, Борковски, Клюйверт, Сёрлот, Хи Чан Хван.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на его победу — 2.40, на успех «Лейпцига» — 3.40, на ничью — 3.66. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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