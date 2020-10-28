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    Засушит ли «МЮ» игру с «РБ Лейпцигом»?

    «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.64) на тоталы в матче Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»
    Маркус Рэшфорд
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 28 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 28 Октября 2020 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    В еврокубках манчестерский коллектив стартовал с победы над ПСЖ, вырванной в концовке встречи (2:1). В таблице Группы Н «МЮ» и «РБ Лейпциг» имеют по три очка.

    А вот в АПЛ «Манчестер Юнайтед» застрял в нижней части таблицы. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали всего 7 очков в 5 матчах и заняли 15 место.

    В начале октября «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» потерпели разгромное поражение от «Тоттенхэма» (1:6), после чего в непростой встрече с «Ньюкаслом» «МЮ» забил три мяча в конце игры (4:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А после победы в ЛЧ «Манчестер Юнайтед» дома принимал «Челси». Несмотря на статистическое превосходство, хозяева не смогли дожать синих и заработали всего 1 балл (0:0).

    «РБ Лейпциг»

    В стартовой игре группового раунда немецкая команда спокойно разобралась с «Истанбулом Башакшехир» на «Ред Булл Арене» (3:0). Таблицу Группы Н она возглавляет из-за лучшей разницы голов с «МЮ».

    В текущем сезоне «РБ Лейпциг» добыл 6 побед в 7 матчах в разных турнирах. В 1/32 финала Кубка Германии этот коллектив раскатал «Нюрнберг» (3:0).

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    • Затем в чемпионате подопечные Юлиана Нагельсманна переиграли «Майнц» (3:1) и расписали мировую с «Байером» (1:1). После ничьей с «аптекарями» «быки» трижды победили в Бундеслиге.

    «РБ Лейпциг» взял верх над «Шальке» (4:0), «Аугсбургом» (2:0) и «Гертой» (2:1). В таблице чемпионата «Ред Булл» идет первым с 13 очками на счету.

    Прогноз и ставка

    На победу «МЮ» в матче второго тура группового раунда Лиги Чемпионов букмекеры дают коэффициент 2.34, на ничью — 3.46, а на победу «РБ Лейпцига» — 3.20.

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    Возможно, сейчас «РБ Лейпциг» выглядит получше «МЮ», но на «Олд Траффорд» команда Сульшера способна обыграть соперников из Германии.

    Вот только с результативностью у «Юнайтед» имеются проблемы, поэтому града голов в Англии ждать не приходится. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.64. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.64) на тоталы в матче Лиги чемпионов 28 октября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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