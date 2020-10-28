«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.64) на тоталы в матче Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 28 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».

«Манчестер Юнайтед»

В еврокубках манчестерский коллектив стартовал с победы над ПСЖ, вырванной в концовке встречи (2:1). В таблице Группы Н «МЮ» и «РБ Лейпциг» имеют по три очка.

А вот в АПЛ «Манчестер Юнайтед» застрял в нижней части таблицы. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали всего 7 очков в 5 матчах и заняли 15 место.

В начале октября «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» потерпели разгромное поражение от «Тоттенхэма» (1:6), после чего в непростой встрече с «Ньюкаслом» «МЮ» забил три мяча в конце игры (4:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А после победы в ЛЧ «Манчестер Юнайтед» дома принимал «Челси». Несмотря на статистическое превосходство, хозяева не смогли дожать синих и заработали всего 1 балл (0:0).

«РБ Лейпциг»

В стартовой игре группового раунда немецкая команда спокойно разобралась с «Истанбулом Башакшехир» на «Ред Булл Арене» (3:0). Таблицу Группы Н она возглавляет из-за лучшей разницы голов с «МЮ».

В текущем сезоне «РБ Лейпциг» добыл 6 побед в 7 матчах в разных турнирах. В 1/32 финала Кубка Германии этот коллектив раскатал «Нюрнберг» (3:0).

Затем в чемпионате подопечные Юлиана Нагельсманна переиграли «Майнц» (3:1) и расписали мировую с «Байером» (1:1). После ничьей с «аптекарями» «быки» трижды победили в Бундеслиге.

«РБ Лейпциг» взял верх над «Шальке» (4:0), «Аугсбургом» (2:0) и «Гертой» (2:1). В таблице чемпионата «Ред Булл» идет первым с 13 очками на счету.

Прогноз и ставка

На победу «МЮ» в матче второго тура группового раунда Лиги Чемпионов букмекеры дают коэффициент 2.34, на ничью — 3.46, а на победу «РБ Лейпцига» — 3.20.

Возможно, сейчас «РБ Лейпциг» выглядит получше «МЮ», но на «Олд Траффорд» команда Сульшера способна обыграть соперников из Германии.

Вот только с результативностью у «Юнайтед» имеются проблемы, поэтому града голов в Англии ждать не приходится. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.64. 0