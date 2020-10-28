ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
  • 12:50
    • Тедеско отложил переговоры о контракте со «Спартаком»
  • 17:05
    • Безбородов и Левников отстранены по итогам матча «Краснодар» — «Спартак»
  • 16:53
    • Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ
  • 16:38
    • Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Кварацхелией
  • 16:21
    • «Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодежном первенстве
    Все новости спорта

    Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Кварацхелией

    Футбол Трансферы Боруссия Д Футбол Германии Бундеслига Рубин РПЛ Футбол России Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия входит в список интересов дортмундской «Боруссии».

    Хвича Кварацхелия
    Хвича Кварацхелия

    Об этом «Чемпионату» сообщил источник в немецком клубе. Также информацию подтвердил собеседник в стане казанцев.

    «За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идёт о детальном изучении возможности купить игрока. Во-первых, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем. Во-вторых, "Боруссия" должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца», — сообщил источник в немецком клубе.

    В нынешнем сезоне 19-летний Кварацхелия провел 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в матче?
  • «Краснодар» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Каким будет тотал матча «Боруссия» Д — «Зенит»?
  • «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Получится ли игра в Турине открытой?
  • «Ювентус» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Риека
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Гранада — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Слован
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры