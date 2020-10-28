Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Кварацхелией

Полузащитниквходит в список интересов дортмундской

Об этом «Чемпионату» сообщил источник в немецком клубе. Также информацию подтвердил собеседник в стане казанцев.

«За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идёт о детальном изучении возможности купить игрока. Во-первых, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем. Во-вторых, "Боруссия" должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца», — сообщил источник в немецком клубе.

В нынешнем сезоне 19-летний Кварацхелия провел 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 0