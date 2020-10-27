«Марсель» — «Манчестер Сити»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Марселя» и «Манчестер Сити» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча пройдет во Франции и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Марсель»: Манданда, Балерди, Альваро, Чалета-Цар, Сакаи, Камара, Ронжье, Амави, Кюизанс, Тровен, Радонич.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Диаш, Зинченко, Уолкер, Торрес, Родри, Гюндоган, Де Брёйне, Стерлинг, Фоден.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.35, на успех «Марселя» — 10.75, на ничью — 5.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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