ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАВлашич уничтожил «Арсенал». ЦСКА поднялся на второе место
  • 22:20
    • Суарес — в старте «Атлетико» против «Зальцбурга»
  • 22:13
    • Зинченко сыграет против «Марселя» с первых минут
  • 22:12
    • Винисиус и Бензема сыграют в атаке «Реала» против «Боруссии»
  • 22:03
    • Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Аяксом»
  • 21:59
    • Ориги и Минамино выйдут в старте «Ливерпуля» против «Мидтьюлланда»
    Все новости спорта

    Зинченко сыграет против «Марселя» с первых минут

    «Марсель» — «Манчестер Сити»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Футбол Лига чемпионов Марсель Футбол Франции Манчестер Сити Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Стали известны составы «Марселя» и «Манчестер Сити» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    Встреча пройдет во Франции и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Марсель»: Манданда, Балерди, Альваро, Чалета-Цар, Сакаи, Камара, Ронжье, Амави, Кюизанс, Тровен, Радонич.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Диаш, Зинченко, Уолкер, Торрес, Родри, Гюндоган, Де Брёйне, Стерлинг, Фоден.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.35, на успех «Марселя» — 10.75, на ничью — 5.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Столкнется ли «Реал» с трудностями в Менхенгладбахе?
  • «Боруссия» М — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сколько голов забьют команды в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Выстоит ли «Марсель» против «Манчестер Сити»?
  • «Марсель» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.66
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Боруссия М — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Марсель — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры