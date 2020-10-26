ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиЭффект Варди. «Лестер» впервые за 47 лет обыграл «Арсенал» на выезде
  • 13:30
    • Нидерландцы рассудят «Боруссию» и «Зенит» в Лиге чемпионов
  • 10:49
    • «Ротор» подаст жалобу на судейство в матче с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    Флик выделил у «Локомотива» Эдера и Смолова

    Футбол Лига чемпионов Футбол России Локомотив Футбол Германии Бавария Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик в составе «Локомотива» выделил нападающих Федора Смолова и Эдера.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «В РПЛ эта команда играет довольно стабильно, мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Мне понравился Эдер и Смолов. Команда умеет выбегать в контратаки, обороняться. Будем стараться контролировать игру и меньше терять мяч.

    "Локо" хорошо сыграл с "Зальцбургом". Эта команда хорошо играет и в атаке, и в обороне. Мы это увидели при анализе видеозаписей. Марк Рока? Я внимательно наблюдаю за игроками. Придёт и его время. Он хорошо тренируется, получит свой шанс. Не все так плохо.

    У нас все здоровы. Гнабри, Сане тренируются с нами. Пытаемся меньше путешествовать. Переезды добавляют нагрузки. Гнабри — наш основной игрок, завтра может сыграть с первой минуты. Мы счастливы, что он вернулся в строй», — цитирует Флика «Чемпионат». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА подвинет «Зенит» со второго места?
  • ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • На «Сан-Сиро» забьют и хозяева, и гости?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Увезет ли «Тоттенхэм» три очка из Бернли?
  • «Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Леванте — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Брайтон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Порту — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры