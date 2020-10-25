«Урал» — «Тамбов»: счет матча — 0:0

В рамках 12-го тура РПЛпринимал

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась без забитых голов — 0:0.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Тамбов 0:0 Урал: Илья Помазун, Стефан Страндберг, Денис Кулаков, Николай Золотов, Владимир Рыков, Андрей Егорычев, Эрик Космин Бикфалви, Бранко Йовичич (Рафал Аугустыняк, 80'), Даниэль Мишкич, Вячеслав Подберёзкин (Алексей Евсеев, 74'), Павел Погребняк (Андрей Панюков, 80') Тамбов: Сергей Рыжиков, Евгений Шляков, Антон Килин (Виталий Шахов, 89'), Вараздат Ароян, Александр Каплиенко, Сослан Таказов, Гурам Тетрашвили, Павел Карасев (Мохаммед Рабиу, 90'), Валерий Чуперка, German Onugkha, Михаил Костюков Предупреждения: Павел Погребняк (15'), Вячеслав Подберёзкин (27'), Бранко Йовичич (39'), Александр Каплиенко (45'), Валерий Чуперка (55'), Николай Золотов (76'), Владимир Рыков (82'), Даниэль Мишкич (90'), Сергей Рыжиков (90'), German Onugkha (90')

«Урал» набрал 11 очков и занимает 13-е место в таблице РПЛ. «Тамбов» набрал 12 очков и идет двенадцатым. 0