«Ростов» — «Химки»: счет матча 0:2, обзор голов

Подмосковныеодержали гостевую победу над(2:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

На 71-й минуте «Ростов» остался в меньшинстве. Роман Еременко получил прямую красную карточку за грубую игру против Кухарчука у своей штрафной.

Счет был открыт на первой компенсированной минуте. Резиуан Мирзов взял игру на себя на левом фланге атаки, ушел сначала от Байрамяна, затем от Хаджикадунича и прицельно низом пробил с угла вратарской «Ростова».

А на 4-й добавленной минуте Мирзов отпасовал в штрафную «Ростова», где Идову выиграл силовую борьбу у Козлова и пробил во вратаря. Однако, первым на добивании был тот же Идову и со второго раза уже не промахнулся.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Химки 0:2 Голы: 0:1 Резиуан Мирзов (90'), 0:2 Брайан Идову (90') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев (Николай Поярков, 48'), Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Кэнто Хасимото, Роман Ерёменко, Павел Мамаев (Armin Gigovic, 84'), Данил Глебов (Роман Тугарев, 48'), Дмитрий Полоз (Pontus Almqvist, 86'), Владимир Обухов (Хорен Байрамян, 48') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Евгений Гапон, Брайан Идову, Александр Трошечкин (Павел Могилевец, 76'), Денис Глушаков, Кирилл Боженов, Резиуан Мирзов, Мохамед Конате (Владимир Дядюн, 83'), Александр Долгов (Илья Кухарчук, 58') Предупреждения: Резиуан Мирзов (22'), Роман Ерёменко (26'), Владимир Обухов (42'), Дмитрий Тихий (73'), Евгений Гапон (88') Удаление: Роман Ерёменко (71')

«Ростов» с 20 очками занимает шестое место. «Химки» набрали девять очков и находятся на 14-й строчке таблицы РПЛ.

31 октября «Ростов» сыграет в гостях с московским «Спартаком». 1 ноября «Химки» примут «Зенит». 0