ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан выиграл тактическую дуэль у Кумана
  • 18:33
    • «Химки» вырвали победу у «Ростова»
  • 18:01
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии
  • 16:03
    • «Урал» и «Тамбов» сыграли вничью
  • 15:47
    • «Ростов» — «Химки»: известны стартовые составы
  • 14:32
    • В РФС отреагировали на заявление «Краснодара» о судействе матча со «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Химки» вырвали победу у «Ростова»

    «Ростов» — «Химки»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Химки Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Подмосковные «Химки» одержали гостевую победу над «Ростовом» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 71-й минуте «Ростов» остался в меньшинстве. Роман Еременко получил прямую красную карточку за грубую игру против Кухарчука у своей штрафной.

    Счет был открыт на первой компенсированной минуте. Резиуан Мирзов взял игру на себя на левом фланге атаки, ушел сначала от Байрамяна, затем от Хаджикадунича и прицельно низом пробил с угла вратарской «Ростова».

    А на 4-й добавленной минуте Мирзов отпасовал в штрафную «Ростова», где Идову выиграл силовую борьбу у Козлова и пробил во вратаря. Однако, первым на добивании был тот же Идову и со второго раза уже не промахнулся.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Химки 0:2
    Голы: 0:1 Резиуан Мирзов (90'), 0:2 Брайан Идову (90') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев (Николай Поярков, 48'), Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Кэнто Хасимото, Роман Ерёменко, Павел Мамаев (Armin Gigovic, 84'), Данил Глебов (Роман Тугарев, 48'), Дмитрий Полоз (Pontus Almqvist, 86'), Владимир Обухов (Хорен Байрамян, 48') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Евгений Гапон, Брайан Идову, Александр Трошечкин (Павел Могилевец, 76'), Денис Глушаков, Кирилл Боженов, Резиуан Мирзов, Мохамед Конате (Владимир Дядюн, 83'), Александр Долгов (Илья Кухарчук, 58') Предупреждения: Резиуан Мирзов (22'), Роман Ерёменко (26'), Владимир Обухов (42'), Дмитрий Тихий (73'), Евгений Гапон (88') Удаление: Роман Ерёменко (71')

    «Ростов» с 20 очками занимает шестое место. «Химки» набрали девять очков и находятся на 14-й строчке таблицы РПЛ.

    31 октября «Ростов» сыграет в гостях с московским «Спартаком». 1 ноября «Химки» примут «Зенит». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Лестер» могут не удержать ворота сухими
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Приблизится ли «Юве» к лидерам?
  • «Ювентус» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • На «Молинью» «Вулвз» справятся с «Ньюкаслом»?
  • «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1633
  • Суперэкспресс на выходные 24-25 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры