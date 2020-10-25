«Ливерпуль» — «Шеффилд»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

На 13-й минуте в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти — Макбарни врывался в штрафную, где его зацепил Фабиньо.

С «точки» Сандер Берге с разбега пробил низом чуть правее центра, а Алисон, гадая, прыгнул в другую сторону.

На 41-й минуте Хендерсон здорово навесил с правого фланга к линии вратарской «Шеффилда», Мане в прыжке пробил головой перед собой, Ремсдейл сумел среагировать на этот удар и отбить мяч в сторону, но на добивании оказался Фирмино, спокойно переправивший мяч в сетку.

А на 65-й минуте Мане прошёл по левому флангу почти к лицевой линии и выполнил отличный кручёный навес чуть назад, к углу вратарской, где Жота здорово выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед 2:1 Голы: 0:1 Сандер Берге (пенальти) (13'), 1:1 Роберто Фирмино (41'), 2:1 Диогу Жота (64') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирмино (Такуми Минамино, 83'), Садио Мане, Джордан Хендерсон, Диогу Жота (Джеймс Милнер, 83'), Мохамед Салах Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Энда Стивенс, Крис Башам (Дэвид Макголдрик, 76'), Джон Иган, Джордж Балдок, Крис Башам (Дэвид Макголдрик, 76'), Сандер Берге, Этан Ампаду, Бен Осборн, Оливер Макбарни, Риан Брустер (Оливер Бёрк, 54') Предупреждения: Крис Башам (3'), Энда Стивенс (66'), Сандер Берге (86')

«Ливерпуль» набрал 13 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед», имея в активе одно очко, занимает 19- место.

В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Шеффилд Юнайтед» на своем поле встретится с «Манчестер Сити». 0