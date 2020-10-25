ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб НурмагомедовХабиб — Гейджи: онлайн боя
  • 23:54
    • Хабиб досрочно победил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в третий раз
  • 00:10
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед»
  • 00:03
    • Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру после 29 победы в UFC
  • 21:36
    • «Ман Юнайтед» и «Челси» завершили матч всухую
  • 21:12
    • «Локомотив» проиграл «Ротору»
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед»

    «Ливерпуль» — «Шеффилд»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 6-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    На 13-й минуте в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти — Макбарни врывался в штрафную, где его зацепил Фабиньо.

    С «точки» Сандер Берге с разбега пробил низом чуть правее центра, а Алисон, гадая, прыгнул в другую сторону.

    На 41-й минуте Хендерсон здорово навесил с правого фланга к линии вратарской «Шеффилда», Мане в прыжке пробил головой перед собой, Ремсдейл сумел среагировать на этот удар и отбить мяч в сторону, но на добивании оказался Фирмино, спокойно переправивший мяч в сетку.

    А на 65-й минуте Мане прошёл по левому флангу почти к лицевой линии и выполнил отличный кручёный навес чуть назад, к углу вратарской, где Жота здорово выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед 2:1
    Голы: 0:1 Сандер Берге (пенальти) (13'), 1:1 Роберто Фирмино (41'), 2:1 Диогу Жота (64') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирмино (Такуми Минамино, 83'), Садио Мане, Джордан Хендерсон, Диогу Жота (Джеймс Милнер, 83'), Мохамед Салах Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Энда Стивенс, Крис Башам (Дэвид Макголдрик, 76'), Джон Иган, Джордж Балдок, Крис Башам (Дэвид Макголдрик, 76'), Сандер Берге, Этан Ампаду, Бен Осборн, Оливер Макбарни, Риан Брустер (Оливер Бёрк, 54') Предупреждения: Крис Башам (3'), Энда Стивенс (66'), Сандер Берге (86')

    «Ливерпуль» набрал 13 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед», имея в активе одно очко, занимает 19- место.

    В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Шеффилд Юнайтед» на своем поле встретится с «Манчестер Сити». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что рассчитывать «Монако» в игре с «Лионом»?
  • «Лион» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Останется ли «Реал Сосьедад» вверху таблицы?
  • «Реал Сосьедад» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Победа «Юве» и удачная домашняя серия «Арсенала»
  • Экспресс дня 25 октября. Прогноз и ставки
  • 3.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1633
  • Суперэкспресс на 24-25 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.21
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры