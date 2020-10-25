«Ливерпуль» — «Шеффилд»: счет матча 2:1, обзор голов

На 13-й минуте в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти — Макбарни врывался в штрафную, где его зацепил Фабиньо.
С «точки» Сандер Берге с разбега пробил низом чуть правее центра, а Алисон, гадая, прыгнул в другую сторону.
На 41-й минуте Хендерсон здорово навесил с правого фланга к линии вратарской «Шеффилда», Мане в прыжке пробил головой перед собой, Ремсдейл сумел среагировать на этот удар и отбить мяч в сторону, но на добивании оказался Фирмино, спокойно переправивший мяч в сетку.
А на 65-й минуте Мане прошёл по левому флангу почти к лицевой линии и выполнил отличный кручёный навес чуть назад, к углу вратарской, где Жота здорово выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку.
«Ливерпуль» набрал 13 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед», имея в активе одно очко, занимает 19- место.
В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Шеффилд Юнайтед» на своем поле встретится с «Манчестер Сити». 0