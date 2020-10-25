Бериша — лучший игрок матча «Ахмат» — «Уфа»

Полузащитникпризнан лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против(3:1).

29-летний хавбек грозненцев сделал в игре с башкирцами дубль. Сначала Бернард реализовал пенальти на 14-й минуте, который сам же и заработал, а на 77-й минуте установил окончательный счет.

«Мы отработали эту игру всей командой. Все выглядели хорошо. Нам нужно продолжать в том же духе. При поддержке такого президента клуба, таких болельщиков ничего не остается, как работать и прибавлять», — заявил Бериша в эфире «Матч ТВ»

Два гола + голевая передача = награда лучшему игроку матча для Бернарда Бериши 💪#ТинькоффРПЛ #АхматУфа pic.twitter.com/zonJdN9AwN — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 25, 2020

0