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    Бериша — лучший игрок матча «Ахмат» — «Уфа»

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    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша признан лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против «Уфы» (3:1).

    Бернард Бериша
    Бернард Бериша

    29-летний хавбек грозненцев сделал в игре с башкирцами дубль. Сначала Бернард реализовал пенальти на 14-й минуте, который сам же и заработал, а на 77-й минуте установил окончательный счет.

    «Мы отработали эту игру всей командой. Все выглядели хорошо. Нам нужно продолжать в том же духе. При поддержке такого президента клуба, таких болельщиков ничего не остается, как работать и прибавлять», — заявил Бериша в эфире «Матч ТВ»

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