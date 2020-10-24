«Зенит» — «Рубин»: счет матча 1:2, обзор голов

Питерский «Зенит» потерпел домашнее поражение от казанского «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева. Дуглас Сантос мягко навесил со штрафного, Ерохин сыграл на опережение и аккуратно переправил мяч в дальний угол ворот «Рубина».

Казанцы отыгрались перед перерывом. На 43-й минуте Бакаев с правого края мягко навесил в штрафную «Зенита», Деспотович опередил Ракицкого и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

А на 69-й минуте Йевтич получил пас от Деспотовича, ушёл от Ловрена и с дальней дистанции хлёстко пробил в нижний угол ворот «Зенита» — Кержаков не дотянулся.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Рубин 1:2 Голы: 1:0 Александр Ерохин (26'), 1:1 Джордже Деспотович (43'), 1:2 Дарко Йевтич (69') Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос (Данил Круговой, 71'), Себастьян Дриусси (Алексей Сутормин, 71'), Вендел (Андрей Мостовой, 81'), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (Далер Кузяев, 70'), Артём Дзюба Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Филип Уремович, Илья Самошников, In-Beom Hwang, Дарко Йевтич (Дмитрий Тарасов, 85'), Олег Шатов, Хвича Кварацхелия (Георгий Зотов, 90'), Солтмурад Бакаев (Александр Зуев, 79'), Джордже Деспотович Предупреждения: Филип Уремович (25'), Далер Кузяев (87'), Ярослав Ракицкий (90')

«Зенит» по-прежнему занимает первое место в таблице РПЛ, имея 24 очка, но «Спартак» станет единоличным лидером, если не проиграет «Краснодару». Казанцы поднялись на девятое место в турнирной таблице 0