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    «Динамо» набрало три очка в матче с «Сочи»

    «Динамо» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Московское «Динамо» в домашнем матче 12-го тура российской Премьер-лиги обыграло «Сочи» — 3:1.

    Футболисты «Динамо»
    Футболисты «Динамо»

    Хозяева открыли счет на 11-й минуте, когда Тимофей Маргасов неудачно отразил скидку динамовцев после подачи с углового, а подхвативший мяч Даниил Лесовой расстрелял ворота соперника.

    Гости отыгрались на 22-й минуте. Вячеслав Грулев срезал мяч, выбивая его из своей штрафной, и тот опустился на голову Михи Мевли, который с линии вратарской пробил в дальний угол.

    Еще через четыре минуты «Динамо» вернуло себе минимальный перевес. Себастьян Шиманьски удачно сыграл на добивании после того, как Николай Заболотный отразил мяч перед собой.

    На 55-й минуте москвичи развили свой успех. Николай Комличенко выскочил на проникающий пас и в борьбе с двумя соперниками оставил мяч набежавшему Даниилу Фомину, который пробил точно в дальний угол.

    Гости доигрывали встречу в меньшинстве — на 87-й минуте вторую желтую карточку получил Ибрагим Цаллагов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Сочи 3:1
    Голы: 1:0 Даниил Лесовой (11'), 1:1 Миха Мевля (22'), 2:1 Себастьян Шиманьски (26'), 3:1 Даниил Фомин (55') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк (Сергей Слепов, 74'), Роман Нойштедтер, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Clinton N'Jie (Вячеслав Грулёв, 17'), Даниил Лесовой (Константин Рауш, 84'), Себастьян Шиманьски (Игорь Школик, 84'), Даниил Фомин, Шарль Каборе, Николай Комличенко Сочи: Николай Заболотный, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Иван Миладинович, Артур Юсупов (Danil Prutsev, 61'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Тимофей Маргасов, Антон Заболотный, Никита Бурмистров (Кирилл Заика, 58'), Жоаозиньо (Marko Dugandzic, 57') Предупреждения: Иван Ордец (28'), Иван Миладинович (35'), Артур Юсупов (38'), Ибрагим Цаллагов (44'), Николай Комличенко (45'), Шарль Каборе (48'), Вячеслав Грулёв (49'), Ибрагим Цаллагов (87')

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает пятое место (20 очков), а «Сочи» — седьмое (19 очков). 0

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