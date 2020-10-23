Гончаренко: В ЦСКА нет понятия «основной форвард»

Виктор Гончаренко
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С первых минут против «Вольфсберга» играл аргентинец Адольфо Гайч, который в итоге забил дебютный мяч в составе «армейцев».
«У нас нет понятия "основной форвард". Исходим из того, что нужно в конкретной игре. То, что мы можем делать ротацию, — это большой плюс. Можем держать в форме двух форвардов, меняя их по ходу второго тайма.
Довольны, что Гайч забил сегодня. Это всегда придаёт уверенности нападающему.
Что касается места в стартовом составе, мы еще посмотрим и оценим состояние команды», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат». 0