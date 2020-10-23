ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиУгроза Лиге чемпионов. Возможно ли появление европейской Суперлиги?
  • 23:51
    • ЦСКА не удержал выездную победу над «Вольфсбергом»
  • 19:24
    • Липпи объявил о завершении тренерской карьеры
  • 23:55
    • «Тоттенхэм» разгромил ЛАСК, «Лудогорец» уступил «Антверпену»
  • 23:53
    • «Милан» переиграл «Селтик», «Лилль» расправился со «Спартой»
  • 23:50
    • «Лестер» на своем поле разгромил «Зарю»
    Все новости спорта

    Гончаренко: Качество поля мешало ЦСКА сыграть более остро

    Футбол ЦСКА Футбол России Лига Европы Вольфсберг Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат матча с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Конечно, мы хотели стартовать с победы. Хорошо понимали, как действует соперник. Они на протяжении всего матча очень высоко агрессивно прессингуют.

    Наша задача была как можно больше выходить из этого прессинга, но не всегда получалось, особенно это касается середины и конца первого тайма.

    Во втором тайме гораздо лучше стало путем замен. Наверное, провели много достаточно неплохих атак, которые могли завершиться опасными моментами.

    Но, к сожалению, это поле, которое мы видим, мешало более остро сыграть в завершающей стадии.

    Планировали, что стартовый состав на поле будем держать минут 60 держать, но с учетом полученных карточек решили сделать замены.

    У нас на игру было только защитника., нам надо было каким-то образом латать дыры в обороне. Поэтому решили, что справа сыграет Васин.

    Конечно, согласен, что в Европе футбол более открытый, чем в России. Здесь футбол более интенсивным кажется, команды больше прессингуют в отличии от нашего чемпионата.

    Здесь надо больше прилагать усилия, чтобы преодолеть оборону, особенно в центре поля.

    У нас не всегда получалось более качественно выходить на половину поля соперника, в том числе и из-за качества поля», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чего ожидать от матча двух нашумевших клубов АПЛ?
  • «Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Возможное лидерство «Виллы», очередная выездная неудача «Валенсии»
  • Экспресс дня 23 октября. Прогноз и ставки
  • 3.47
    •
  • «Нероверди» закрепятся в лидерах Серии А?
  • «Сассуоло» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ренн — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эльче — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Штутгарт — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Витязь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры