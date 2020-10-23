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    Евсеев: Для Черчесова определяющим фактором станет игра Сафонова в еврокубках

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    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о первых матчах российских клубов в еврокубках.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    Ранее на этой неделе «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), «Локомотив» разошелся миром с «Зальцбургом» (2:2), ЦСКА поделил очки с «Вольфсбергом» (1:1), а «Зенит» потерпел поражение от «Брюгге» (1:2).

    «Сыграны первые матчи еврокубков. Стартовали без побед, хотя все были уверены, что ЦСКА выиграет в Австрии.

    Когда играл "Краснодар", я отдельно следил за Сафоновым. Матвей молодец, но и защитники тоже сыграли надежно, хотя на мой взгляд именно уверенность от игры вратаря передалась команде. К пенальти привел эпизод, когда центральные защитники совершили по ошибке, но в целом оборона сыграла очень неплохо.

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    Для главного тренера определяющим фактором, думаю, будет игра Сафонова в еврокубках. Надо держать планку на этом уровне. Одна-две хорошие игры поначалу могут быть вызваны огромным желанием проявить себя, атмосферой дебюта в Лиге Чемпионов. Показателем мастерства станет стабильность. Взять планку и удержать ее. Воспользоваться шансом, который дает Черчесов. Тогда будет легче попасть в сборную и поехать на Евро», — написал Евсеев в своем инстаграме. 0

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