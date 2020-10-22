Гвардиола: Хороший старт для «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В конце первого тайма и в начале второго мы сыграли хорошо. Для нас это хороший старт, дальше мы отправимся во Францию за следующей победой.

Игроки "Порту" были хороши на стандартах. Но ко второму тайму мы не допустили никаких стандартных положений или контратак, и контролировали игру.

Против команд, которые плотно играют в обороне, надо ждать своего момента. Мы кое-что подправили ближе к концу первого тайма. Говорили о том, что надо сохранять терпение, мы должны были действовать терпеливо и атаковать в нужный момент, чтобы дать им разбежаться», — цитирует Гвардиолу BT Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Марселем», а «Порту» дома примет «Олимпиакос». 0