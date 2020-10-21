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    Ройс: Нам придется принять критику

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    Капитан «Боруссии» Д Марко Ройс дал послематчевое интервью, в котором высказался о поражении от «Лацио» (1:3).

    Марко Ройс
    Марко Ройс

    «Мы проспали большую часть первого тайма. Я не могу этого объяснить. Во втором тайме мы создали два или три хороших момента, но сыграли недостаточно амбициозно и компактно. Это не то, как мы хотели, чтобы прошла наша первая игра в этой Лиге чемпионов.

    Мелкие детали были упущены. У нас не хватало игроков на подходах к штрафной соперника, где мы могли бы представлять угрозу. Наши пасы были неудачными, как и наш прессинг. Нам придется принять критику», — прокомментировал результат Ройс в интервью пресс-службе УЕФА.

    После поражения, «шмели» упали на дно таблицы группы F, отставая от «Зенита» из-за разницы голов. 0

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