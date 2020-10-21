«Динамо» Брянск — «Тамбов»: счет матча 0:2, обзор голов

на выезде переиграла брянское(2:0) в матче 3-го тура групповой стадии Кубка России.

Авторами голов на 11-й и 85-й минутах стали Герман Онухга и Виталий Шахов.

Россия. Кубок. Группа 10 «Динамо Бр» (Брянск) — «Тамбов» — 0:2 (0:1) Голы: Онугха, 11 (0:1). Шахов, 85 (0:2)«Динамо Бр» (Брянск): Вамбольт, Васильев (Луппа, 46), Никитин, Чиркин (Каретник, 46), Сорокин, Пазин (Пикатов, 76), Валикаев (Циберкин, 63), Шебанов, Дрогунов, Мараев, Вотинов«Тамбов»: Чагров, Рыбин, Шахов, Ароян (Таказов, 46), Володько, Каплиенко (Чуперка, 46), Килин, Карасев (Жалолиддинов, 46), Тилль (Шляков, 81), Кабахидзе, Онугха (Костюков, 62)Предупреждения: Тилль, 52. Жалолиддинов, 77

«Тамбов», набрав шесть очков в двух матчах, занял первое место в группе 10 и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка страны.

На втором месте с тремя очками финишировал «Машук-КМВ», на третьем — «Динамо-Брянск», не набравшее ни одного очка.

Матчи 1/8 финала турнира пройдут 20 и 21 февраля следующего года. 0