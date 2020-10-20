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    Лопетеги: «Севилья» приятно взволнована перед матчем с «Челси»

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    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги поделился ожиданиями от матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

    Юлен Лопетеги
    Юлен Лопетеги

    «Мы приятно взволнованы, ждем матча на большой арене с очень серьезным соперником. Думаю, у них выдающаяся команда с тренером, который хорошо знает особенности клуба.

    Мы всегда стараемся брать инициативу в свои руки. Всегда стараемся навязывать свою идею. Встречаются две команды, которые любят играть с мячом. Наша идея — навязать сопернику наш стиль», — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.

    Встреча первого тура в группе Е пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 20 октября, начало — в 22:00 мск. 0

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