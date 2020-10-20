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    Евсеев рассказал, почему Мозес заиграет в «Спартаке»

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    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об игре «Спартака» в матче с «Химками» (3:2), в котором в составе красно-белых дебютировал нигерийский защитник Виктор Мозес.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Спартак провел второй тайм совсем по-другому. Они начали больше играть в позиционных атаках. Конечно, сказалось отсутствие Джикии и Жиго. Зобнин играл перед этим все три игры за сборную. Мозес вышел, ошибался, но с ним игра перевернулась.
    О вопросе судейства даже не хочу говорить. Мое мнение — судья всегда прав.

    "Спартак" любит играть так, чтобы было пространство, и, делая перехваты, как можно быстрее доставлять мяч вперед. В первом тайме с "Химками" это не получалось, но во всех других матчах это просматривалось.

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    • "Химки" сыграли очень качественно и организованно. Мастерство футболистов не позволило реализовать преимущество, которое у них было в первом тайме. Мог бы быть другой счет.

    Если такие игроки будут к нам приезжать, то это будет плюс. Считаю, что это заслуга Газизова. Мозес играл в "Челси" у Конте, потом за "Интер" тоже с Конте.

    Может быть, тренер "свой", но Тедеско играет в такой же футбол. Примерно такое же хочет видеть на поле. Поэтому Мозес подходит Спартаку», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ». 0

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