«Ман Сити» может купить Месси уже в январе

планирует подписать форвардауже в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

По данным источника, английский клуб может заплатить за 33-летнего аргентинца 15 миллионов фунтов стерлингов (16,5 миллионов евро). «Барселона» испытывает финансовые сложности, поэтому, считают журналисты, каталонцы примут это предложение.

Контракт Лео с «сине-гранатовыми» истекает в конце нынешнего сезона. В том случае, если «Барса» не найдет покупателя для игрока ближайшей зимой, он может покинуть клуб бесплатно.

В сентябре Месси заявил, что принял решение продолжить выступать за «Барселону», хотя до этого сообщил руководству о желании расторгнуть действующий контракт. 0