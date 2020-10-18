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    «Ман Сити» может купить Месси уже в январе

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    «Манчестер Сити» планирует подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси уже в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По данным источника, английский клуб может заплатить за 33-летнего аргентинца 15 миллионов фунтов стерлингов (16,5 миллионов евро). «Барселона» испытывает финансовые сложности, поэтому, считают журналисты, каталонцы примут это предложение.

    Контракт Лео с «сине-гранатовыми» истекает в конце нынешнего сезона. В том случае, если «Барса» не найдет покупателя для игрока ближайшей зимой, он может покинуть клуб бесплатно.

    В сентябре Месси заявил, что принял решение продолжить выступать за «Барселону», хотя до этого сообщил руководству о желании расторгнуть действующий контракт. 0

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