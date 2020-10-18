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    Ибрагимович: Никто не мог помешать мне сыграть в дерби

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал комментарий после победы над «Интером» (2:1) в 4-м туре Серии А.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Напомним, 39-летний швед в этом поединке стал автором дубля, который помог его команде победить. Незадолго до матча Ибрагимович вылечился от коронавируса.

    «"Милан" не выигрывал дерби четыре года. Я две недели был дома, проголодался, это сказалось. Я немного потерял чувство вкуса, но каждые три дня мне делали мазок, никто не собирался мешать мне играть в дерби.

    Я разочарован, что пенальти удалось отразить, но главное, что мы победили. Я самый старший в команде, я чувствую большую ответственность. Мне нравится это чувство, потому что все они следуют моему примеру», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport. 0

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