Ибрагимович: Никто не мог помешать мне сыграть в дерби

Златан Ибрагимович
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Напомним, 39-летний швед в этом поединке стал автором дубля, который помог его команде победить. Незадолго до матча Ибрагимович вылечился от коронавируса.
«"Милан" не выигрывал дерби четыре года. Я две недели был дома, проголодался, это сказалось. Я немного потерял чувство вкуса, но каждые три дня мне делали мазок, никто не собирался мешать мне играть в дерби.
Я разочарован, что пенальти удалось отразить, но главное, что мы победили. Я самый старший в команде, я чувствую большую ответственность. Мне нравится это чувство, потому что все они следуют моему примеру», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport. 0