«Наполи» — «Аталанта»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал крупную домашнюю победу надв 4-м туре Серии А со счетом 4:1 (4:0).

Фрагмент матча twitter.com/sscnapoli 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Все четыре гола неаполитанцы забили в первом тайме в течение 20 минут. Дубль оформил Ирвинг Лосано, по мячу забили Маттео Политано и Виктор Осимхен.

Команда из Бергамо ответила точным ударом Сэма Ламмерса на 69-й минуте встречи.

Российский полузащитник бергамцев Алексей Миранчук впервые попал в заявку на матч, но не вышел на поле.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Аталанта 4:1 Голы: 1:0 Ирвин Лосано (23'), 2:0 Ирвин Лосано (27'), 3:0 Маттео Политано (30'), 4:0 Виктор Осимхен (43'), 4:1 Sam Lammers (69') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Тьемуэ Бакайоко (Кевин Малку, 75'), Фабиан (Диего Демме, 83'), Ирвин Лосано, Дрис Мертенс (Станислав Лоботка, 75'), Маттео Политано (Фаузи Гулам, 60'), Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 82') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино (Берат Джимсити, 46'), Кристиан Ромеро, Робин Гозенс (Луис Мурьель, 81'), Алехандро Гомес (Sam Lammers, 55'), Мартен де Рон, Фабио Депаоли, Йосип Иличич (Руслан Малиновский, 63'), Марио Пашалич, Дуван Сапата (Johan Mojica, 46') Предупреждения: Рафаэл Толой (38'), Робин Гозенс (45'), Ирвин Лосано (79'), Берат Джимсити (81')

После этого матча «Наполи» с 8 баллами расположился на третьем месте в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» с 8 очками опустилась на вторую строчку. 0