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    «Локомотив» — «Уфа»: стартовые составы команд

    «Локомотив» — «Уфа»: составы, онлайн, прогноз

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    Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ «Локомотив»«Уфа».

    Зе Луиш
    Зе Луиш

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Куликов, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер.

    Запасные: Коченков, Сухорученко, Чёрный, Сильянов, Мухин, Камано, Титков, Рыбчинский, Иосифов, Лисакович, Зе Луиш.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Алиев, Фольмер, Карп, Сысуев, Агаларов, Бизяк.

    Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало — в 16:30 мск.

    С прогнозом на этот поединок можно ознакомится тут, следить за ходом игры — здесь. 0

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