«Локомотив» — «Уфа»: составы, онлайн, прогноз

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Куликов, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Сухорученко, Чёрный, Сильянов, Мухин, Камано, Титков, Рыбчинский, Иосифов, Лисакович, Зе Луиш.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Алиев, Фольмер, Карп, Сысуев, Агаларов, Бизяк.
Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало — в 16:30 мск.
С прогнозом на этот поединок можно ознакомится тут, следить за ходом игры — здесь. 0