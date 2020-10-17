«Локомотив» — «Уфа». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 октября 2020 года

В субботу, 17 октября, «Локомотив» на своем поле примет «Уфу» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Уфа».

«Локомотив»

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 18 очков.

«Железнодорожники» одержали пять побед, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Перед паузой на матчи сборных «красно-зеленые» поочередно обыграли «Тамбов» (1:0), ЦСКА (1:0) и «Химки» (2:1).

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В лазарете «Локомотива» находятся полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Франсуа Камано.

«Уфа»

«Уфа» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 6 баллами.

На счету «горожан» одна победа, три ничьи и шесть поражений в десяти сыгранных турах.

В своем последнем матче «Уфа» разошлась миром с «Ростовом» (0:0), хотя перед этим проиграла «Тамбову» (0:2), ЦСКА (0:1) и «Зениту» (0:6).

В конце прошлой неделе башкирскую команду возглавил Рашид Рахимов, для которого встреча с «Локо» станет дебютной на посту наставника «Уфы».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Локомотива» — 1.57, победа «Уфы» — 6.30, ничья — 3.90.

Очевидно, что на своем поле «железнодорожники» обязаны обыгрывать соперника, который недавно сменил тренера и болтается в зоне вылета.

Да, приход Рахимова способен взбодрить «Уфу», а мысли о скором вылете в Зальцбург могут заставить москвичей экономить силы.

Впрочем, мы уж точно не верим в то, что «Локомотив» проиграет, поэтому наш прогноз и ставка — «хозяева не проиграют и тотал голов меньше 2,5» за 1.92.

Другой вариант — «обе забьют: нет» за 1.60. Допускаем, что «Локо» победит 1:0, забив единственный гол на классе. Рахимов умеет строить игру от обороны, но ему потребуется время, чтобы полностью сработаться с новой командой. 0