«Спартак» объявил о переходе Мозеса из «Челси»

Полузащитникперешел в московский сообщает официальный сайт клуба.

29-летний нигерийский футболист принадлежит «Челси». Аренда рассчитана до конца сезона. У российского клуба будет право выкупа игрока.

Всего за лондонцев футболист провел 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач.

В минувшем сезоне хавбек играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 игр, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач).

Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.

Мозес выступал также за английские «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

0