«Спартак» объявил о переходе Мозеса из «Челси»

Виктор Мозес
globallookpress.com
29-летний нигерийский футболист принадлежит «Челси». Аренда рассчитана до конца сезона. У российского клуба будет право выкупа игрока.
Всего за лондонцев футболист провел 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач.
В минувшем сезоне хавбек играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 игр, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач).
Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.
Мозес выступал также за английские «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм».
I got it! Сделаем красиво 😉#FCSM 🔴⚪️ https://t.co/14eO7AzlSG pic.twitter.com/5rlm0u7zOo— Victor Moses (@VictorMoses) October 15, 2020