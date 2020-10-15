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    «Спартак» объявил о переходе Мозеса из «Челси»

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    Полузащитник Виктор Мозес перешел в московский «Спартак», сообщает официальный сайт клуба.

    Виктор Мозес
    Виктор Мозес

    29-летний нигерийский футболист принадлежит «Челси». Аренда рассчитана до конца сезона. У российского клуба будет право выкупа игрока.

    Всего за лондонцев футболист провел 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач.

    В минувшем сезоне хавбек играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 игр, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач).

    Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.

    Мозес выступал также за английские «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

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