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    Роналду может провести карантин в Италии ради игры с «Барселоной»

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    Нападающий Криштиану Роналду принял решение покинуть зону карантина в Португалии и вернуться в расположение «Ювентуса». Об этом в Twitter сообщил журналист Танкреди Пальмери.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    По информации источника, таким образом футболист сократит время карантина, так как в Италии он составляет десять дней, а не 14.

    Если к 20 ноября тест на коронавирус даст отрицательный результат, то 25 октября он сможет сыграть в матче чемпионата Италии против «Вероны», а 28 октября выйти на поле во встрече Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заболел коронавирусной инфекцией, в связи с чем был отправлен на самоизоляцию. 0

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