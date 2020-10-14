Роналду может провести карантин в Италии ради игры с «Барселоной»

Нападающийпринял решение покинуть зону карантина в Португалии и вернуться в расположение. Об этом в Twitter сообщил журналист Танкреди Пальмери.

По информации источника, таким образом футболист сократит время карантина, так как в Италии он составляет десять дней, а не 14.

Если к 20 ноября тест на коронавирус даст отрицательный результат, то 25 октября он сможет сыграть в матче чемпионата Италии против «Вероны», а 28 октября выйти на поле во встрече Лиги чемпионов против «Барселоны».

Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заболел коронавирусной инфекцией, в связи с чем был отправлен на самоизоляцию. 0