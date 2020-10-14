Англия — Дания: счет матча 0:1, обзор гола

на своем поле уступила(0:1) в матче 4-го тура Лиги наций в группе 2 Лиги А.

На 31-й минуте Англия осталась вдесятером. Магуайр в неосторожном подкате попал Дольбергу сзади по ноге и получил вторую жёлтую карточку.

А спустя три минуты в ворота англичан был назначен пенальти — Уолкер в штрафной не дотянулся до мяча и попал Делейни по ноге.

Кристиан Эриксен разбежался и, чуть подрезав мяч, пробил по центру, а Пикфорд заранее завалился в правый угол.

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Англия — Дания 0:1 Гол: 0:1 Кристиан Эриксен (пенальти) (35') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Конор Коди, Гарри Магуайр, Рис Джеймс, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Тайрон Мингс, 36'), Деклан Райс (Джордан Хендерсон, 76'), Калвин Филлипс, Гарри Кейн, Мэйсон Маунт (Джейдон Санчо, 73'), Маркус Рашфорд (Доминик Калверт-Льюин, 72') Дания: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен (Матиас Йоргенсен, 46'), Роберт Сков (Йоаким Мехле, 46'), Даниэль Васс, Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Матиас Йенсен, 88'), Мартин Брайтвайт (Янник Вестергор, 73'), Каспер Дольберг (Пионе Систо, 37'), Юссуф Поульсен Предупреждения: Гарри Магуайр (5'), Гарри Магуайр (31'), Андреас Кристенсен (38'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (45'), Джордан Хендерсон (85'), Калвин Филлипс (86')

В другом матче группы 2 Лиги А сборная Исландии на своем поле уступила команде Бельгии со счетом 1:2.

Счет в матче на 9-й минуте открыли бельгийцы — отличился Ромелу Лукаку. На 17-й минуте Биркир Мар Севарссон сравнял счет.

А на 38-й минуте Лукаку принес победу Бельгии, реализовав пенальти.

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Исландия — Бельгия 1:2 Голы: 0:1 Ромелу Лукаку (9'), 1:1 Birkir Saevarsson (17'), 1:2 Ромелу Лукаку (пенальти) (38') Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Birkir Saevarsson, Холмар Эрн Эйолфссон, Сверрир Инги Ингасон, Хёрдур Магнуссон (Арнор Ингви Траустасон, 86'), Ари Фрейр Скуласон, Виктор Паульссон (Йортур Херманнссон, 82'), Биркир Бьярнасон, Рунар Мар Сигурйонссон (Йоун Торстейнссон, 69'), Альберт Гудмундссон (Колбейнн Сигторссон, 82'), Йон Дади Бодварссон (Видар Эдн Кьяртанссон, 69') Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Дедрик Боята, Аксель Витсель, Юри Тилеманс, Янник Карраско, Тома Мёнье, Жереми Доку (Тимоти Кастань, 68'), Леандро Троссард (Ханс Ванакен, 61'), Ромелу Лукаку Предупреждение: Аксель Витсель (85')

Лига А, группа 2: 1. Бельгия — 9 очков, 2. Дания — 7, 3. Англия — 7, 4. Исландия — 0. 0