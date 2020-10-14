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    «Эквадор» — «Уругвай». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эквадор — Уругвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.10.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Эквадора Сборная Уругвая
    В 00:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Эквадор» — «Уругвай».

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    Составы команд:

    «Эквадор»: Алешандер Домингес, Роберт Арболеда, Хавьер Арреага, Первис Эступинан, Angelo Preciado, Карлос Груэсо, Moises Caicedo, Ромарио Ибарра, M.Estrada, Эннер Валенсия, Анхель Мена.

    «Уругвай»: Мартин Кампанья, Диего Годин, Рональд Араухо, Matias Vina, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Наитан Нандес, Федерико Вальверде, Луис Суарес, Brian Rodriguez, Максимилиано Гомес.

    Предыдущий матч соперников: «Уругвай» — «Эквадор» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Эквадор» со счетом 1:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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