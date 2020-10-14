Эквадор — Уругвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.10.2020)

Составы команд:
«Эквадор»: Алешандер Домингес, Роберт Арболеда, Хавьер Арреага, Первис Эступинан, Angelo Preciado, Карлос Груэсо, Moises Caicedo, Ромарио Ибарра, M.Estrada, Эннер Валенсия, Анхель Мена.
«Уругвай»: Мартин Кампанья, Диего Годин, Рональд Араухо, Matias Vina, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Наитан Нандес, Федерико Вальверде, Луис Суарес, Brian Rodriguez, Максимилиано Гомес.
Предыдущий матч соперников: «Уругвай» — «Эквадор» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эквадор» со счетом 1:0.
И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до
Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор. 0