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    Сборная Аргентины обыграла Боливию в квалификации к ЧМ-2022

    Боливия — Аргентина: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сборная Боливии
    Сборная Боливии потерпела домашнее поражение от команды Аргентины (1:2) в рамках 2-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2020 года.

    Сборная Аргентины
    Сборная Аргентины

    За Боливию на 24-й минуте забил Марсело Морено. В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес (45-я минута) и Хоакин Корреа (79).

    ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка. 2-й тур
    Боливия — Аргентина — 1:2 (1:1)
    Голы: Морено, 24 (1:0). Л.Х.Мартинес, 45 (1:1). Корреа, 79 (1:2)Боливия: Лампе, Вальверде, ХосеСагредо, Торрес, Карраско, Кардосо (Арабе, 87), Чумасеро (Сеспедес, 66), Вайяр (Ороско, 83), Кастро (Миранда, 66), Сауседо (Бустаманте, 46), МореноАргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Мартинес Куарта, Монтиэль, Паредес (Родригес, 69), де Пауль (Домингес, 69), Паласиос, Месси, Окампос (Корреа, 59), Л.Х.Мартинес (Медина, 89)Предупреждения: Тальяфико, 16. Вальверде, 38. Карраско, 60. Домингес, 90. Паласиос, 90+1. Торрес, 90+4

    Этот матч стал первым для сборной Аргентины, в котором отличился кто-то другой, кроме Лионеля Месси в рамках квалификации чемпионата мира с ноября 2016 года.

    Аргентина с шестью очками в активе на данный момент возглавляет таблицу отборочного этапа. Боливия проиграла в обоих стартовых матчах квалификации и находится на 10-й строчке. 0

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