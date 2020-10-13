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    У Кузяева была возможность перейти в «Наполи»

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    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев мог продолжить карьеру в «Наполи».

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

    «Наполи всерьез хотел Кузяева, все было для этого, Гаттузо сам интересовался им.

    "Фортуна" из Дюссельдорфа — она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт еще до вылета. Это "Арминия" из Билефельда, и название одного клуба я не назову, потому что я схватился за голову, когда узнал. Это очень большая команда, топ-клуб.

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    • Я до конца в это не верю, но я видел переписку — один тренер рекомендовал Кузяева», — сказал Шнякин в эфире YouTube-канала своего коллеги Тимура Журавеля.

    Напомним, Кузяев подписал новый трехлетний контракт с «Зенитом». 0

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