У Кузяева была возможность перейти в «Наполи»

Полузащитник «Зенита»мог продолжить карьеру в «Наполи».

Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

«Наполи всерьез хотел Кузяева, все было для этого, Гаттузо сам интересовался им.

"Фортуна" из Дюссельдорфа — она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт еще до вылета. Это "Арминия" из Билефельда, и название одного клуба я не назову, потому что я схватился за голову, когда узнал. Это очень большая команда, топ-клуб.

Я до конца в это не верю, но я видел переписку — один тренер рекомендовал Кузяева», — сказал Шнякин в эфире YouTube-канала своего коллеги Тимура Журавеля.

Напомним, Кузяев подписал новый трехлетний контракт с «Зенитом». 0