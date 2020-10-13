Боливия — Аргентина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.10.2020)

В 23:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Боливия»: Карлос Лампе, Juan Valverde, Jose Sagredo, Jose Maria Carrasco, Диего Вайар, Rudy Cardozo, C.Saucedo.

«Аргентина»: Франко Армани, Lucas Martinez, Николас Тальяфико, Gonzalo Montiel, Николас Отаменди, Леандро Паредес, Лукас Окампос, Родриго Де Пауль, Эксекиэль Паласиос, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес.

Предыдущий матч соперников: «Боливия» — «Аргентина» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

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