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    «Боливия» — «Аргентина». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Боливия — Аргентина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.10.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Боливии Сборная Аргентины
    В 23:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Боливия» — «Аргентина».

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    Составы команд:

    «Боливия»: Карлос Лампе, Juan Valverde, Jose Sagredo, Jose Maria Carrasco, Диего Вайар, Rudy Cardozo, C.Saucedo.

    «Аргентина»: Франко Армани, Lucas Martinez, Николас Тальяфико, Gonzalo Montiel, Николас Отаменди, Леандро Паредес, Лукас Окампос, Родриго Де Пауль, Эксекиэль Паласиос, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес.

    Предыдущий матч соперников: «Боливия» — «Аргентина» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Аргентина» со счетом 0:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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