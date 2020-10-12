Геркус: У Турции в центре обороны игроки «Юве» и «Шальке», у нас — Семенов и Кудряшов

«Вчера многие, отвечая на мой вопрос: "В порядке ли сборная?", выбирали ответ "Нет, можно лучше".
Хочу с ними поспорить. Сборная играет здесь и сейчас. Это не абстрактная фигура в вакууме, а группа игроков, набранная из наших клубов.
И вот на это я хотел бы обратить внимание. На выбор игроков для сборной.
Вот смотрим на Турцию. У них пара центральных защитников играет в "Ювентусе" и "Шальке" (Мерих Демирал и Озан Кабак — прим. ред.).
И на замене сидит малый из "Лестера" за 40 млн (Дженгиз Ундер — прим. ред.). Такие игроки в распоряжении сборной.
У нас в центре обороны играет пара Семенов — Кудряшов — игроки "Ахмата" и "Антальяспора".
При всем моем уважении к ним — это совсем не "Ювентус". Да и в целом, кто из нашей сборной мог бы играть по своему уровню в "Ювентусе"?
Поставьте простой мысленный эксперимент. Представьте, что лимит отменили и к нам завезли тысячу бесплатных бразильцев. И все наши игроки в РПЛ стали не нужны.
В каких иностранных клубах они были бы востребованы? В топ-5? Разве что немногие. Остальные — в Швеции, Польше, Австрии и так далее, вплоть до низших дивизионов.
И вот из них, из не самых звездных по европейским меркам игроков Черчесов набрал сборную, которая показывает очень и очень приличные результаты.
И вопросы к нему — почему он взял того, а не этого, заменил не рано, а поздно — они все задаются словно не замечая той работы, которую он проделал по собиранию сборной.
Ведь как происходит? Оглашается список сборной, и сразу начинается: "А вот зачем этот и почему тот?".
А потом выходят наши парни на изумрудный газон "Динамо" и вдавливают Турцию в первом тайме в их штрафную.
Те самые, в которых сомневались и критиковали. И в перерыве уже пишут: "Хорошо, но голов маловато". А в конце ничейной игры снова расстройство.
Друзья, сборная наша команда — это квинтэссенция нашего футбола. Только нынешний тренерский штаб сборной поднял эту сборную на пару уровней выше.
Придал новое качество ее игрокам. Поддерживает в форме тех из них, кто временно лишен практики в клубах.
Это большой труд. И отличные результаты. Давайте это ценить», — написал Геркус в своем телеграм-канале. 0