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    Яремчук: Сборной Украины сложно без Зинченко и Пятова

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    Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от Германии (1:2) в домашнем матче Лиги наций.

    Роман Яремчук
    Роман Яремчук

    «Выглядели неплохо против топ-команды. Отдали все силы. Непросто играть без ключевых игроков — Зинченко, Пятова, Степаненко, Кривцова, Матвиенко.

    Старались играть в свой футбол, пробуем это даже против таких сильных команд. Моментами выглядели пристойно. Хочется большего, но пока это наш максимум.

    Каждый футболист должен играть в топ-чемпионате, чтобы конкурировать с такими сборными.

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    • Тренер сказал, что есть над чем работать. Мы строим команду давно. Нас ждет большой турнир. Через шесть-семь месяцев у нас будет сильная команда. Мы будем готовы к Евро.

    Я себя хорошо чувствую. Шевченко от меня всегда требует больше, чем от всех. Я хочу прогрессировать в каждом матче. Неважно, с кем мы играем», — приводит слова Яремчука телеканал «Футбол 1». 0

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