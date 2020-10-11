Яремчук: Сборной Украины сложно без Зинченко и Пятова

Нападающий сборной Украиныпрокомментировал поражение от Германии (1:2) в домашнем матче Лиги наций.

«Выглядели неплохо против топ-команды. Отдали все силы. Непросто играть без ключевых игроков — Зинченко, Пятова, Степаненко, Кривцова, Матвиенко.

Старались играть в свой футбол, пробуем это даже против таких сильных команд. Моментами выглядели пристойно. Хочется большего, но пока это наш максимум.

Каждый футболист должен играть в топ-чемпионате, чтобы конкурировать с такими сборными.

Тренер сказал, что есть над чем работать. Мы строим команду давно. Нас ждет большой турнир. Через шесть-семь месяцев у нас будет сильная команда. Мы будем готовы к Евро.

Я себя хорошо чувствую. Шевченко от меня всегда требует больше, чем от всех. Я хочу прогрессировать в каждом матче. Неважно, с кем мы играем», — приводит слова Яремчука телеканал «Футбол 1». 0