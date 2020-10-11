Лев: Не дали Украине ни одной возможности забить с игры

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал победу команды в матче Лиги наций против Украины (2:1).

«Я рад, что нам удалось победить, хотя окончательно решать задачу мы должны были еще раньше.

Пенальти в наши ворота был необязательным. Пожалуй, мы не дали сопернику ни одной возможности забить с игры.

В некоторых эпизодах мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Но в то же время весьма уверенно играли в обороне.

Если играем в три защитника, то им необходимо выводить мяч из обороны с помощью дриблинга. Хотя это не так просто. Особенно, если тебя в этом время атакуют втроем.

Есть смысл сыграть в схожем составе и против Швейцарии во вторник. Мы впервые за десять месяцев играем с таким подбором футболистов.

Если обойдется без травм, то сохраню этот состав», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Германия, одержав первую победу в текущем сезоне Лиги наций, с пятью очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы 3 Лиги А.

В следующем туре немецкая команда на своем поле примет сборную Швейцарии. 0