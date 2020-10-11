Индзаги: Чемпионат Италии больше нельзя останавливать

Главный тренерубежден, что чемпионат Италии нельзя останавливать во второй раз из-за коронавируса.

«Знали, что проблема с коронавирусом вернется осенью. Сейчас мы лучше подготовлены и более внимательны к мерам предосторожности. Мы должны продолжать двигаться дальше, несмотря на общую ситуацию. Пока нет вакцины, придется смириться. Чемпионат останавливать нельзя», — приводит слова Индзаги Tuttomercatoweb.

Напомним, из-за пандемии прошлый сезон Серии А был прерван в начале марта и возобновлен лишь в июне.

Старт нового чемпионата был сдвинут на середину сентября, а матчи до сих пор проводятся при пустых трибунах. 0