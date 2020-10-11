Израиль — Чехия: счет матча 1:2, обзор голов

Футболисты сборной Чехии
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Гости вышли вперед на 14-й минуте, когда автоголом отметился Йель Абу Ханна.
В начале второго тайма Матей Выдра удвоил преимущество чешской команды.
Гости ответили единственным точным ударом Эрана Захави на 55-й минуте.
Футбол. Лига наций УЕФА. B2
Израиль — Чехия 1:2
Голы: 0:1 Йёль Абу Ханна (автогол) (14'), 0:2 Матей Выдра (48'), 1:2 Эран Захави (56') Израиль: Офир Марсиано, Элазар Даса (Мунас Даббур, 75'), Ширан Йейни, Хатем Абд Эль-Хамид, Йёль Абу Ханна (Sun Menachem, 46'), Эйтан Тиби, Бибрас Натхо (Eyal Golasa, 75'), Манор Соломон, Mohammad Abu Fani (Eden Karzev, 88'), Эран Захави, Шош-Зальман Вайссман (Диа Саба, 66') Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Ондржей Кудела, Ян Борил, Владимир Дарида (Tomas Holes, 88'), Лукаш Провод (Томаш Петрашек, 90'), Лукаш Масопуст (Павел Кадержабек, 68'), Томаш Соучек, Алекс Краль, Матей Выдра (Петр Шевчик, 68') Предупреждения: Лукаш Масопуст (24'), Элазар Даса (29'), Mohammad Abu Fani (67'), Eyal Golasa (77'), Sun Menachem (80'), Владимир Цоуфаль (87')
В другом матче этой группы Шотландия у себя дома одолела Словакию со счетом 1:0 благодаря голу Линдона Дайкса.
Футбол. Лига наций УЕФА. B2
Шотландия — Словакия 1:0
Гол: 1:0 Линдон Дайкс (54') Шотландия: Дэвид Маршалл, Скотт МакТоминай, Деклан Галлахер, Andrew Considine, Stephen O'Donnell, Эндрю Робертсон, Джон МакГинн (Райан Джек, 89'), Кенни Маклин, Джон Флек (Каллум Макгрегор, 72'), Линдон Дайкс (Оливер Макбарни, 72'), Райан Фрейзер (Каллум Патерсон, 85') Словакия: Душан Куцяк, Якуб Голубек, Мартин Вальент, Бранислав Ниняй, Мартин Косцельник, Ян Грегуш, Марек Гамшик (Юрай Куцка, 62'), Матуш Беро (Ондрей Дуда, 22'), Лукаш Гараслин (Альберт Русняк, 76'), Роберт Боженик (Павол Шафранко, 76'), Иван Шранц (Роберт Мак, 62') Предупреждения: Марек Гамшик (21'), Линдон Дайкс (38'), Джон Флек (50'), Лукаш Гараслин (51'), Эндрю Робертсон (74'), Оливер Макбарни (83'), Юрай Куцка (83')
В турнирной таблице Шотландия занимает первое место (7 очков), Чехия — второе (6), Израиль — третье (2), а Словакия — четвертое (1). 0