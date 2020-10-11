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    Берг: Обидно снова быть проигравшим после сильной игры во втором тайме

    Футбол Сборная Швеции Сборная Хорватии Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Нападающий сборной Швеции Маркус Берг прокомментировал поражение от команды Хорватии (1:2) в матче Лиги наций.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    «Хорватия — команда, которая действительно умеет владеть мячом, мы это знали. Это означало, что мы не могли позволить им диктовать ход матча.

    Когда нам все же удалось отобрать у них мяч в первом тайме, у нас уже не было сил что-то с ним делать, мы были в роли догоняющих.

    Мы значительно активизировались во втором тайме и сыграли все так же хорошо, как и они до перерыва. Обидно снова быть проигравшим после сильной игры во втором тайме.

    Вторая половина матча- это то, как мы хотим играть. [Эмиль] Форсберг, в частности, удачно действовал в центре.

    Все мы хорошо отыграли вторую половину встречи. Надеюсь, мы сможем перенести это в следующий матч», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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