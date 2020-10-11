Берг: Обидно снова быть проигравшим после сильной игры во втором тайме

Нападающий сборной Швециипрокомментировал поражение от команды Хорватии (1:2) в матче Лиги наций.

«Хорватия — команда, которая действительно умеет владеть мячом, мы это знали. Это означало, что мы не могли позволить им диктовать ход матча.

Когда нам все же удалось отобрать у них мяч в первом тайме, у нас уже не было сил что-то с ним делать, мы были в роли догоняющих.

Мы значительно активизировались во втором тайме и сыграли все так же хорошо, как и они до перерыва. Обидно снова быть проигравшим после сильной игры во втором тайме.

Вторая половина матча- это то, как мы хотим играть. [Эмиль] Форсберг, в частности, удачно действовал в центре.

Все мы хорошо отыграли вторую половину встречи. Надеюсь, мы сможем перенести это в следующий матч», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0